Paris, 1355. Un homme est brûlé vif en place publique. Nicolas Flamel assiste à l'exécution : celui qui deviendra un célèbre alchimiste va plonger dans les terribles révélations d'un livre interdit. Paris, 2007. Le commissaire franc-maçon Antoine Marcas découvre deux crimes rituels commis par l'un des siens, baptisé le " Frère de Sang ". Un indice le met sur la piste du mystère de l'or pur. De Paris à New York, une course contre la montre s'engage entre la statue de la Liberté et la tour Eiffel... " Tout cela est très enlevé, solidement documenté et la jubilation qu'on sent chez les auteurs est communicative. " François Vey – Le Parisien / Aujourd'hui en France Edition enrichie d'une fin alternative