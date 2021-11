Projet ARTHEMIS. Thriller scientifique

Au-dessus de la Laponie, deux satellites se percutent. Les services secrets américains et suédois tentent d'étouffer l'affaire, mais Manuel, ingénieur le jour et hacker la nuit, met à jour un complot international. Son amie Charleen, travaillant à la NASA, est alors embarquée malgré elle dans une enquête dont elle ne sortira pas indemne. Lors d'une traque infernale vers les confins les plus sombres du DARKNET et du terrorisme informatique, elle découvrira un autre monde, parallèle au nôtre, où les hackers font la loi. Elle pourra compter sur un journaliste suédois dans sa course contre la montre pour arrêter le "projet ARTHEMIS"... Dans la lignée des romans de Dan Brown, ce thriller technologique nous fait voyager du Chili à la Suède, en passant par le Maryland, siège de la NASA et de la NSA. Ingénieur en informatique et spécialisée dans le domaine spatial, Agneta Gerson signe ici un thriller autour d'un fait réel : la collision entre les satellites Iridium-33 et Kosmos-2251.