Le martyre des innocents

Deux meurtres. Deux macabres mises en scène. Un seul tueur ? Deux meurtres. Deux macabres mises en scène. Un seul tueur ? Région de Boston, pendant les fêtes de fin d'année. Une productrice de films d'horreur est retrouvée morte dans son appartement, les yeux arrachés et posés dans sa paume. Quelques jours plus tard, un corps, la poitrine percée de trois flèches, est découvert sur une jetée. Les deux crimes, qui semblent s'inspirer du martyrologe chrétien, sont-ils liés ? L'inspectrice Jane Rizzoli et la légiste Maura Isles mènent l'enquête. De nouveau, elles devront composer avec Amalthea Lank, la tueuse en série qui n'est autre que la mère biologique de Maura. Rongée par un cancer au pénitencier où elle purge sa peine, celle-ci tente en effet de manipuler une dernière fois sa fille, insinuant qu'elle détient un secret en lien avec les deux affaires...