Ecorchures

Le taxidermiste et amateur de chasse Leon Gott est retrouvé pendu parmi les trophées d'animaux sauvages ornant sa maison de Boston. Appelée sur les lieux du crime, Jane Rizzoli découvre ce spectacle macabre. Quelques jours plus tard, les restes d'une deuxième victime portant des griffures similaires sont découverts. Pour débusquer le prédateur qui hante la ville, Jane Rizzoli et le Dr Maura Isles devront reprendre un safari commencé six ans plus tôt au Bostwana. Les participants, dont le fils de Gott, y ont tragiquement disparu. La chasse ne fait que commencer...