La dernière à mourir

Pour la deuxième fois de sa courte vie, Teddy a survécu à un massacre. A celui de sa famille, deux ans plus tôt ; et maintenant à celui de ses parents adoptifs, à Boston. Jane Rizzoli est appelée sur l'affaire pour tenter de le faire parler le jeune homme, encore sous le choc. Lorsque son amie Maura Isle découvre dans l'étrange institut Evensong deux adolescents à l'histoire similaire, elle y voit plus qu'une coïncidence. Contre l'avis de sa hiérarchie, Jane mène l'enquête à la recherche du chaînon manquant entre ces familles que tout sépare...