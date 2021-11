Le voleur de morts

Boston, 1830. La jeune Rose rencontre Norris, futur médecin. D'origine modeste, ce dernier vole des cadavres dans les cimetières et les revend au marché noir afin de financer ses études. Quand une vague de meurtres sanglants secoue la ville, c'est sur lui que se portent tous les soupçons. De son côté, Rose comprend qu'elle est suivie et menacée... De nos jours, dans le Massachusetts. Julia déterre un cadavre dans son jardin : le squelette d'une femme, assassinée il y a plus d'un siècle et dont elle va chercher à découvrir l'identité. Son enquête la mènera sur les traces d'un sinistre ancêtre de Jack l'Eventreur : le "Faucheur".