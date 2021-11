Opus Prometheus. Thriller

Dans une Abkhazie rongée par le conflit russo-géorgien, le commerce de l'enlèvement prospère. Cette fois-ci, le couperet tombe sur des médecins humanitaires d'Urgences médicales sans frontières ; parmi eux, Alex et Emma. Alex se réveille en terrain hostile. On l'a piégé, et un inconnu pousse la cruauté jusqu'à la torture... mais pourquoi ? Emma, quant à elle, reprend conscience à l'hôpital local. Seule contre tous, convaincue de la survie d'Alex, elle choisit la fuite - au risque de disparaître dans les filets de la pègre. Et si ces événements ne devaient rien au hasard ? S'ils n'étaient que l'un des rouages d'un immense engrenage, auquel les services secrets ne seraient pas étrangers ? Alors qu'on tente de les briser, Alex et Emma cherchent la force dans l'espoir obsédant des retrouvailles - à moins que les cicatrices ne l'emportent sur les chimères de l'éternel retour...