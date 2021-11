Alan Gordon, professeur à Trinity College, en Angleterre, a disparu. Le plus grand spécialiste des « nombres noirs » s’est volatilisé, en même temps que ses travaux. Qu’est-il devenu ? Que sont ces mystérieux nombres noirs ? C’est pour répondre que P, son meilleur élève, se rend à Cambridge. Son enquête l’entraînera sur les traces d’une conspiration mêlant prophéties et sociétés secrètes au coeur de la plus grande énigme de tous les temps.