Après des années d'attente, Hélène et Laurent peuvent se réjouir. Un heureux événement se profile enfin. Mieux, deux : ils auront des jumeaux ! Mais les choses ne se déroulent pas comme ils l'espéraient. L'un des enfants meurt lors de l'accouchement alors que Laurent, presque simultanément, développe une tumeur au cerveau. Et malgré une intervention chirurgicale réussie, les symptômes de la maladie s'aggravent jour après jour. Après avoir perdu un enfant, Hélène craint de perdre son compagnon. Deux drames plus liés qu'elle ne le croit… « Fabuleux ! Un roman génial avec un suspense d'enfer... et plein d'humour ! Grand cru sur l'éthique médicale. » Gérard Collard – La Griffe noire