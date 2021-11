Le paradoxe du cerf-volant

Pour Pierre, à 27 ans seulement, il est temps de raccrocher les gants. Le gong a sonné. Traîné hors du ring, une reconversion s'impose. Et quand on a pour tout CV une gueule ravagée et des poings fatigués, les perspectives sont limitées. Jouer les gros bras pour Lazlo, un prêteur sur gages croate, c'est dans ses cordes. Mais il va vite s'y faire coincer... et se retrouver, à tort, accusé de meurtre. Baladé par son ami Sergueï, réfugié politique et chauffeur de taxi, mis sous pression par le commissaire Lefèvre et troublé par Julie, la fliquette, Pierre titube. Quitte à livrer l'ultime combat, autant partir en beauté, en enchaînements spectaculaires et directs destructeurs !