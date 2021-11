Les violents de l'automne

La tramontane souffle sur Perpignan, charriant les regrets éternels et les odeurs de poudre... C'est une dure rentrée de vacances pour le lieutenant Gilles Sebag, avec un cas d'homicide sommaire qui ressemble à une véritable exécution... Sur la porte du salon de la victime - un vieillard pied-noir -, trois lettres : OAS. Trois lettres qui respirent la vengeance et sèment le trouble dans la petite communauté des Français d'Algérie. Quarante ans plus tard, le vent n'a toujours rien emporté, et les vieilles blessures ne demandent qu'à se rouvrir...