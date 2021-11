Les voyageurs noirs

Partout à travers le monde, les interventions de Catherine Dorval font salle comble et suscitent la même interrogation : le linceul de Turin est-il authentique ? La médiéviste, spécialiste du linceul, en est persuadée. D'étranges événements accompagnent le parcours de ce mystérieux linge à travers les siècles. De Copenhague à Venise en passant par Paris, les cadavres se multiplient. Catherine est, elle aussi, menacée. Huit siècles plus tôt, à Constantinople, d'étranges Voyageurs tentent de détruire le "linceul du Christ". Au Liban aujourd'hui, sur les bords de la Méditerranée taillés par la même lumière qu'il y a mille ans, le professeur Dorval va devoir se battre. Depuis l'an 33 à Jérusalem, le mystère ne cesse de grandir. D'une une plume taillée à la serpe, ce thriller poignant ne lâche pas son lecteur. La précision historique et le suspense haletant s'entremêlent au rythme des événements, de 1187 à nos jours !