Une avalanche de conséquences

Et si le secret de famille était le plus indétectable des poisons ? Qu'est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intime de son fiancé William Goldacre pour que celui-ci se précipite du haut d'une falaise du Dorset ? Et est-ce un hasard si, quelque temps plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve mêlée à la mort suspecte de Clare Abbott, l'auteur féministe dont elle était l'assistante ? Si le lien entre les deux décès semble ténu, le sergent Barbara Havers, soutenue par son supérieur, l'inspecteur Thomas Lynley, est néanmoins déterminée à faire éclater la vérité.