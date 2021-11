Une nouvelle affaire du train postal n'agiterait pas davantage Scotland Yard. Thomas Lynley, huitième comte d'Asherton, le plus élégant des inspecteurs de la maison, annonce son mariage avec la photographe en vogue Deborah Cotter. Un week-end de fiançailles se prépare en Cornouailles, dans la propriété familiale de l'aristocrate policier. Mais la présence d'un futur beau-père hostile, d'un ami et rival dangereux et d'un frère drogué empoisonne la fête. Et la garden-party tourne au cauchemar lorsqu'on découvre, consciencieusement mutilé, le cadavre d'un journaliste local. Pour Lynley, la comédie mondaine risque de s'achever en noire tragédie. Surtout si les fantômes du passé s'en mêlent. " Une douce vengeance est un petit joyau. " LiRE