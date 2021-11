Le lieu du crime

Un manoir perdu sur la lande écossaise. C'est là que les membres d'une troupe de théâtre londonienne ont choisi de répéter une nouvelle pièce. Mais, dès la première nuit, l'auteur, Joy Sinclair, est sauvagement assassinée dans son lit. Aussitôt alerté, Scotland Yard dépêche sur les lieux l'inspecteur Thomas Lynley et sa collègue, le sergent Barbara Havers. L'affaire est délicate : au nombre des suspects figurent un lord, deux des stars les plus populaires de Grande-Bretagne et... la femme dont Lynley est passionnément épris.