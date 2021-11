The Edge of Nowhere Tome 3 : Les flammes de Whidbey

Née aux Etats-Unis dans l'Ohio, Elizabeth George est diplômée de littérature anglaise et de psychopédagogie. Elle a enseigné l'anglais pendant treize ans avant de publier Enquête dans le brouillard, qui a obtenu le grand prix de Littérature policière en 1990 et l'a imposée d'emblée comme un grand nom du roman "à l'anglaise". Dans ce premier livre apparaît le duo explosif composé du très aristocratique Thomas Lynley, éminent membre de Scotland Yard, et de son acolyte Barbara Havers, qui évoluera au fil d'une quinzaine d'ouvrages ultérieurs, parmi lesquels Sans l'ombre d'un témoin (2005), Anatomie d'un crime (2007), Le Rouge du péché (2008), Le Cortège de la mort (2010) ou La Ronde des mensonges (2012), tous parus aux Presses de la Cité. En 2009, elle a publié un recueil de nouvelles, Mortels péchés. En 2013 paraît Saratoga Woods, premier livre de la série The Edge of nowhere mettant en scène la jeune Becca King, suivi de L'Ile de Nera (2013) et des Flammes de Whidbey (2015). Dans Juste une mauvaise action (Presses de la Cité, 2014), Elizabeth George renoue avec les enquêtes de Thomas Lynley et Barbara Havers. Ont paru en 2016 Une avalanche de conséquences, publié aux Presses de la Cité, et L'Etrange talent de Janet Shore aux éditions Ombres noires.