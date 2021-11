The edge of nowhere Tome 2 : L'île de Nera

Une étrange jeune fille qui ne parle pas, un phoque entièrement noir, appelé Nera, qui revient chaque année à la même date – l'île de Whidbey abrite bien des mystères. Et Becca King, avec sa fausse identité et une histoire familiale compliquée, n'est pas la moins mystérieuse de ses habitants. Réfugiée depuis peu sur l'île pour échapper à un meurtrier, Becca se retrouve chargée par la communauté scientifique d'observer le phoque Nera, l'attraction locale, avec Jenn, son ennemie jurée. Et les deux adolescentes n'auront pas trop de leurs talents conjugués pour faire toute la lumière sur cet animal aussi singulier que surprenant...