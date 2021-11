Juste une mauvaise action

Jusqu'où peut-on aller pour aider un ami ? Lorsque l'adorable fillette de son voisin pakistanais, Hadiyyah, est enlevée par sa mère, puis kidnappée sur un marché toscan, le sergent Barbara Havers ne se pose même pas la question. Elle ira jusqu'au bout. Quitte à flirter avec l'illégalité, frayer avec de louches personnages, manipuler les tabloïds et entraîner l'ami et célèbre inspecteur Thomas Lynley dans une affaire qui se révélera bien plus complexe qu'un simple enlèvement… Sous le soleil de l'Italie ou la grisaille de Londres, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions…