Les reines du crime

Leur royaume est celui de la peur, de la violence et du sang. Depuis des décennies, elles se partagent ce territoire où l'homme s'acharne à tuer son prochain. Un monde qui ressemble au nôtre… Par leur art du récit, ces reines du crime ravivent notre mystérieuse fascination pour le mal. Il y a les pionnières célèbres, telles Dorothy Sayers et Ngaio Marsh, contemporaines de l'âge d'or d'Agatha Christie, l'ironique et sombre Ruth Rendell, la cynique Sara Paretsky, les envoûtantes Joy Carol Oates et Minette Walters, et bien d'autres encore… Toutes appartiennent à cette aristocratie féminine de la littérature criminelle dont Elizabeth George, orfèvre en la matière, nous présente une exceptionnelle anthologie.