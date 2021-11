2025, aux environs d'Evry. Adolescent, Gregor appartient à la frange marginalisée de la population. Alors qu'il pénètre dans un entrepôt en quête de nourriture, il surprend le criminel Cent Visages et est agressé par un inconnu qui lui injecte un produit dans le bras. Gregor s'échappe grâce à une clandestine qui lutte contre le pouvoir autoritaire en place et l'entraîne à Paris chez les militants de la Capucine. Mais ne cherchent-ils pas à l'instrumentaliser ? Et quels liens les relient à Cent Visages ?