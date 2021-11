Et le silence sera ta peine

Le jeune Nicolas a commis l'irréparable ; au cours d'une fête, il bouscule Sandra qui se refuse à lui, un méchant clou dépassant du mur fait le reste : la nuque transpercée, l'adolescente meurt sur le coup. Or Nicolas est fils de ministre, lequel confie à Yvan, l'ordonnateur des basses besognes, le soin d'arranger les choses en trouvant un coupable de substitution. Ce sera Dominique, un chômeur battu par la vie, qui accepte contre rémunération et un séjour dans l'endroit de ses rêves d'endosser le crime. Dominique et son chaperon Yvan s'installent pour quelques semaines dans la ferme de Martine où, pour la première fois de son existence, Dominique se sent heureux et utile. On suit Dominique dans ses derniers moments de liberté, Yvan et sa mauvaise humeur permanente qui le surveille, Nicolas qui se morfond à Paris, enfin un commissaire de police qui a flairé du louche.