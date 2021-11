Un secret n'est jamais bien gardé

Fille spirituelle de Kay Scarpetta et de Bridget Jones, Alice Allevi est interne en dernière année de médecine légale à Rome. Lorsque l'écrivain Konrad Azais est retrouvé mort, l'inspecteur Calligaris confie sans hésiter l'affaire à celle qu'il considère comme une inspectrice hors pair. Alice se jette corps et âme dans l'enquête et dans l'oeuvre d'Azais. Persuadé que la personnalité lunaire de la jeune femme aidera les langues à se délier, Calligaris l'envoie sur le terrain interroger les proches de la victime. Peu auparavant, Azais avait envoyé une lettre à ses enfants, dans laquelle il leur annonçait qu'il comptait les déshériter au profit d'une inconnue. Alice ne tarde pas à découvrir que l'auteur de La Cupidité de Desziderius Horvath entretenait des relations complexes avec feu Olivier Volange, son meilleur ami de jeunesse et écrivain raté... Une héroïne italienne irrésistible de fraîcheur. Un véritable phénomène en Italie !