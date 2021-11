Etudiante en médecine légale et fashion victim, Alice Allevi est une jeune femme dynamique et pleine d'ambition qui n'échappe pas au cliché de l'élève attirée par son professeur. Quand ce dernier l'invite un soir à l'accompagner sur une scène de crime, Alice jubile de pouvoir enfin montrer de quoi elle est capable. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir qu'elle connaît la victime, Giulia Valenti, rencontrée la veille dans une boutique de vêtements branchée. Troublée, Alice ne peut s'empêcher de se mêler de l'enquête... Savant mélange de Kay Scarpetta et de Bridget Jones, la "mauvaise élève" est en passe de devenir une héroïne en Italie où l'on s'amuse de sa maladresse chronique. On adore ce personnage qui doit ressembler comme deux spaghettis à son auteure. A la fin de ce premier roman, on découvre avec joie que l'on n'en a pas terminé avec Alice Allevi.