Les plumes du dinosaure

Anna Bella, jeune maman et chercheuse, vient de rendre aux professeurs Helland et Tybjerg le mémoire dans lequel elle remet en question la théorie du scientifique canadien Clive Freeman : malgré la découverte de nombreux squelettes de dinosaures à plumes, ce dernier refuse d'admettre que les oiseaux descendent des dinosaures. Peu de temps après, Lars Helland est retrouvé assassiné - plusieurs milliers d'oeufs de cestodes ont été déposés dans son corps pour paralyser son système nerveux. Et tandis qu'un deuxième meurtre est commis, Anna Bella découvre que sa propre mère lui a caché un secret de famille très lourd à porter. Pour démêler ces sombres histoires, la jeune femme va devoir seconder, bien malgré elle, l'agaçant commissaire Søren Marhauge.