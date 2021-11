Le dernier message d'Eva

Un soir de Noël, dans une cité. A la suite d'une intervention musclée dans les caves d'un immeuble, Angel et son groupe découvrent le cadavre d'une jeune femme. Verdict : overdose. Or, il a beau n'être qu'un gardien de la paix un peu blasé, Angel comprend vite que rien ne colle. Voyous ultraviolents, notables débauchés, flics pourris... Il vient de mettre le pied dans un marigot aux ramifications tentaculaires. Et n'en sortira, envers et contre tous, qu'après avoir rendu justice... Sa justice.