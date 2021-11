Le choix Janson

Paul Janson a quitté le service de renseignement clandestin du Département d'Etat, croyant laisser derrière lui les assassinats commandités et un passé où il ignorait tout sentiment de culpabilité. Désormais à la tête d'une société privée de consultants en sécurité, il choisit ses missions et cherche la rédemption. Lorsque Kingsman Helms, un des dirigeants de la compagnie pétrolière ASC, le supplie de venir en aide à son épouse, Allegra, enlevée par des pirates somaliens en plein océan Indien, Janson y voit l'occasion d'infiltrer la firme et de mettre un terme aux agissements de son président, qui a des visées sur les pays d'Afrique de l'Est, gangrenés par la corruption. Mais une fois en Somalie, Janson et son associée Jessica Kincaid se demandent si les pirates constituent la pire menace. Si Allegra Helms n'est pas qu'un pion dans les mains de son mari. Et si l'équilibre de toute la région n'est pas menacé.