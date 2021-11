La mission Janson

Alors qu'il a renoncé à sa carrière d'agent secret et d'assassin pour le compte du gouvernement américain, Paul Janson se voit confier une ultime mission. A l'aide de sa partenaire et tireuse d'élite Jessica Kincaid, il va devoir secourir un médecin retenu prisonnier par des pirates au large des côtes d'Afrique occidentale, sur l'île de Forée, sous le joug d'un dangereux tyran. Z leur insu, tous deux vont se retrouver plongés en plein cour d'un conflit pétrolier d'envergure internationale. Hanté par les fantômes de son passé, Janson va tenter l'impossible pour ramener la paix sur l'île et expier ses crimes. Mais ses ennemis semblent avoir l'avantage sur lui, et une longueur d'avance. On retrouve réunis ici tous les ingrédients de ce genre si particulier dont Ludlum est le maître : une intrigue sous haute tension, un schéma narratif sophistiqué, un rythme effréné.