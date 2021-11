Lorsqu'en 2011 on retrouve un sous-marin frappé de la croix gammée pris dans les glaces du pôle Nord, c'est la stupéfaction. D'autant plus que tous ceux qui s'approchent de l'épave meurent. Une force mortifère semble émaner de ses entrailles d'acier. Qu'allait chercher ce sous-marin dans ces contrées désolées ? Une civilisation perdue ? Une religion oubliée ? Envoyé au pôle Nord fouiller le submersible, le jeune sanskritiste John Akcroyd n'est pas au bout de ses surprises : de la banquise de glace aux profondeurs de la terre, il va basculer dans l'inconnu, à la poursuite d'un secret indicible, un héritage du passé aussi redoutable qu'extraordinaire. Ecrit par un jeune universitaire spécialiste des langues indo-européennes, "L'Héritage de glace" nous fait entrer de plain-pied dans l'histoire des mythes et toucher du doigt l'extrême vraisemblance des légendes occultes.