La fille cachée

Mélanie sait bien qu'elle a été adoptée, que le charmant Dr Harper Stokes, honorablement connu à Boston, n'est pas son véritable père. Mais elle est loin de se douter qu'elle est en réalité la fille de Russell Holmes, un assassin, condamné à mort et exécuté vingt ans plus tôt pour le meurtre de six enfants... dont la propre fille de Harper et de Patricia Stokes. C'est un journaliste de presse à scandale qui lui fait cette révélation. Il n'a pas de preuve, bien sûr, mais des indices concordants ont forgé sa conviction. La petite fille qu'elle était alors n'a-t-elle pas été retrouvée comme par hasard, abandonnée et amnésique, à l'hôpital où travaillait justement Stokes, et au moment même de l'exécution de Russell Holmes ? Mais qui donc a intérêt à déterrer cette affaire ? Et pourquoi ces menaces, ces appels anonymes ?