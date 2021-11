Tessa Leoni, officier de police respecté, a abattu son mari en lui tirant trois balles dans le corps avec son arme de service. Elle ne supportait plus la violence de ce dernier. C'est la version qu'elle donne à l'inspectrice D D. Warren lorsque celle-ci arrive sur les lieux. Mais, si les bleus sur le visage de la jeune femme sont irréfutables, il y a une chose que D D. Warren ne s'explique pas : sa petite fille de six ans a disparu, et Tessa reste évasive à ce sujet. Que cherche-t-elle à cacher ? Les deux femmes vont s'affronter pour une même cause : la survie de l'enfant. Plus poignant que jamais, le nouveau suspense de Lisa Gardner, best-seller aux Etats-Unis, nous plonge au cour du mensonge avec un talent vertigineux. Si Lisa Gardner n'avait pas remporté le Grand Prix des lectrices de Elle en 2011, elle le gagnerait avec Preuves d'amour ! Pascale Frey, Elle.