Tu ne m'échapperas pas

Baskerville, dans l'Oregon, est une bourgade plutôt tranquille. Jusqu'à ce jour de mai où Rainie Conner reçoit un appel radio lui signalant qu'une fusillade vient d'éclater au collège. Quand l'inspectrice arrive sur place, le bilan est déjà lourd : des blessés et trois morts, deux fillettes et leur enseignante. Le meurtrier est arrêté, les armes à la main. Il s'appelle Dany, il a 13 ans. Son père, Shep O'Grady, est le shérif de Baskerville, le supérieur hiérarchique de Rainie. Chargée de l'enquête, Rainie doit faire vite : parents, médias et FBI font pression. Epaulée par Pierce Quincy, instructeur au FBI, spécialisé dans les fusillades en milieu scolaire, elle résiste et se demande si le garçon n'a pas été manipulé. Dans l'ombre, un homme vêtu de noir guette. Il connaît tout de la jeune adjointe du shérif, son passé, la mort tragique de sa mère, sa fragilité psychologique...