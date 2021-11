La vengeance aux yeux noirs

Contrainte de démissionner de son poste de shérif-adjoint de Baskerville dans l'Oregon, Lorraine Conner - Rainie - a ouvert à Portland un cabinet d'enquêtes privées. Quand Pierce Quincy, l'un des meilleurs profilers du FBI, vient la trouver, Rainie a du mal à imaginer qu'il a vraiment besoin de son aide. La fille aînée de Pierce, Amanda, vient de mourir. Un an plus tôt elle a provoqué un accident de la route qui l'a laissée inconsciente, le cerveau gravement endommagé. Quincy a des doutes sur les causes de l'accident et refuse que l'affaire soit classée. Son intuition ne tarde pas à se confirmer. A peine Rainie a-t-elle pris l'affaire en main que quelqu'un se fait passer pour Quincy, s'en prend à ses proches et tente de faire retomber sur lui tous les soupçons. Pour celui qui a juré la perte de Quincy, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, mais glacé.