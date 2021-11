Le dernier procès de Victor Melki

Alors que la commissaire Maxime Tellier est en disponibilité depuis plusieurs semaines, un mystérieux messager lui glisse un faire-part de décès sous sa porte. Sa curiosité piquée, elle se rend à Grenoble pour comprendre pourquoi on la convie à l'enterrement d'un inconnu. Arrivée sur place, les messages se multiplient et Max va faire appel au capitaine Brémont, expert en profilage, pour l'aider à mener cette enquête. Alors que les morts suspectes d'additionnent, le duo comprend que l'irresponsabilité pénale est au coeur de leur affaire et qu'une organisation criminelle rend la justice à sa manière en transformant les coupables en victimes...