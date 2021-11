Un homme doit mourir

"Décider de tuer un homme n'est pas tout. Encore faut-il choisir le moment favorable et surtout la bonne arme. A ce moment, la question du courage reste secondaire, elle se posera bien assez tôt." Boris, naturaliste, est expert auprès des industriels qui veulent implanter des projets controversés dans certains territoires. Il s'arrange pour que ses rapports ne soient pas défavorables. Autrement dit, il a plus ou moins vendu son âme au diable. Dans un paysage de mer, de dunes et de pins, une villa futuriste et cossue se dresse. Son propriétaire a imposé cette construction dans une nature sauvage, grâce au pouvoir de son compte en banque. Dans cette même contrée, un groupe industriel prévoit d'installer une unité de stockage de matières dangereuses. Pour les opposants, c'est une Zone A Défendre. Une libellule va leur prêter main-forte...