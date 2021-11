Antoine, écologue jadis renommé, mène une existence recluse dans la Brenne, pays d'étangs et de forêts. Il parcourt les routes à la recherche de cadavres d'animaux lui confirmant les dégâts de la " civilisation " sur la nature. Myriam partage sa vie depuis de nombreuses années. Elle a abandonné mari et enfant pour le suivre. Aujourd'hui ils vivent côte à côte sans se parler. A Dunkerque, c'est l'époque du carnaval et des réjouissances. Mais Mauricette, élève dans un lycée horticole, souffre de voir son père à l'hôpital, plongé dans un coma profond. Pour tromper sa solitude, elle fréquente Régis et Thierry, deux garçons à la dérive qui sont prêts à tout pour lui plaire. Ces personnages meurtris vont tous se croiser au cœur de la Brenne, où se jouera leur destin... Pascal Dessaint nous entraîne dans un univers de brume où les certitudes s'évanouissent pour donner corps à nos peurs les plus sombres. A l'image de cette faune et de cette flore en pleine mutation, comme pour dire à l'homme qu'il n'est plus en harmonie avec un monde qu'il détruit. Cruelles natures est un roman noir à l'atmosphère envoûtante, porté par ce style à la fois familier et ardent, qui est la marque de l'auteur.