Loin des humains

Jacques Lafleur, dont la gorge a été ouverte d'un coup de sécateur dans le jardin de sa sœur Jeanne, n'avait-il pas raté sa vie ? Éternel vagabond, marginal dans l'âme, il avait pris pension chez Jeanne après avoir réchappé de justesse à l'explosion de l'usine AZF. Il semblait pourtant avoir trouvé un havre de paix auparavant chez son frère Pierre, spécialiste des reptiles, et sa femme Valérie. Mais au bout de quelque temps, Jacques était reparti dans ses errances. Que s'était-il passé ? C'est ce que se demande le capitaine Félix Dutrey qui enquête sur le meurtre avec sa collègue Magali. La clé de l'énigme réside certainement dans la personnalité de Jacques et dans les relations qu'il entretenait avec sa famille. Pourquoi un tel mal de vivre ? Pourquoi Jeanne a-t-elle jeté le journal intime de son frère ? Telles sont les pièces du puzzle que Félix Dutrey s'efforce de reconstituer. Ce puzzle, Rémi le recompose de son côté. En effectuant le tri des ordures auquel il est préposé, il récupère les cahiers qui constituent le journal de Jacques Lafleur. Et décide d'intervenir. Pour faire, lui aussi, partie de l'histoire. Le nouveau roman de Pascal Dessaint aurait pu aussi s'intituler Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Il plonge au cœur d'un nœud de vipères familial et social pour arriver à ce moment précis de la vie des hommes où ils choisissent de s'éloigner de l'humain. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur et sa voix inimitable, mélange de lyrisme, de réalisme noir et de compassion.