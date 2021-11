David et Déborah ont tout pour plaire : jeunes, beaux, amoureux, une maison de rêve… Extrêmement séduisant, autoritaire et charismatique, David est coach en séduction. Très amoureux de sa femme, architecte d’intérieur d’une beauté rare, il est aux petits soins pour elle, parfois même étouffant, quand Déborah lui est complètement dévouée, presque soumise. Mais leur bonheur dérange. On chuchote dans le voisinage que leur couple n’est pas aussi uni qu’il paraît, qu’il y a là un loup… et un agneau prêt à se faire égorger. David ne cesse de se justifier et de clamer qu’il est fou de sa femme, et Déborah doit se défendre auprès de son entourage de vivre avec un pervers narcissique. Pourtant, ils ont beau présenter de leur vie un tableau idyllique où n’apparaissent pas les zones d’ombre de leur passé, ceux qui les jugent ont-ils vraiment tort ? Nicolas, le frère de David, a quant à lui tout perdu : ses illusions, ses ambitions, et maintenant sa femme qui a mystérieusement disparu. Lorsque, après huit ans de silence, il s’installe chez son frère aîné avec sa petite fille, c’est un homme détruit, sur le point de couler à nouveau. Du moins, c’est ce qu’il prétend. Et, si Déborah semble touchée par sa détresse, David, qui connaît sa vraie nature, se montre plus réticent à lui faire confiance… Au nom de quel sombre secret accepte-t-il néanmoins de l’héberger ? Et surtout, quelles sont les véritables raisons de la présence de Nicolas ? C’est ce que le commandant Sacha Mendel s’est juré de découvrir. Convaincu que Nicolas est un prédateur de la pire espèce, il le suit à la trace, le harcèle même, dans l’espoir de le confondre et d’éviter un second drame dont Déborah pourrait être la victime. Car à la lumière crue de la vérité, les masques tomberont et révéleront une tout autre image. Mais aura-t-elle encore tout pour plaire ?