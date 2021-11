L'année du rat

Dans un monde ravagé par le Troisième Conflit, le lieutenant Chim', brillant policier de la mégapole parisienne, est envoyé en Normandie enquêter sur les meurtres sauvages d'un fermier et de sa famille. Les prélèvements effectués sur les corps vont plonger ce traqueur d'élite dans l'univers trouble d'une recherche génétique obsédée par la jeunesse éternelle. De Beaubourg à la Scandinavie, des tours de la Défense aux profondeurs de la Manche, Chim', seul contre tous, va s'engouffrer dans des brèches insoupçonnées et faire des découvertes terrifiantes qui menaceront autant sa santé mentale que l'avenir de l'humanité.Dans un style toujours aussi enlevé, à la précision chirurgicale, Régis Descott nous livre une fresque visionnaire. Humbert Rambaud, Valeurs actuelles.Bien après en avoir achevé la lecture, le roman déploie encore sa puissance à la manière d'une lente déflagration : Et si tout cela c'était pour demain ?