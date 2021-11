Caïn et Adèle

Le docteur Suzanne Lohmann est en danger de mort : l'Anaconda, le redoutable psychopathe qu'elle a contribué à arrêter, s'est évadé. Quelques jours plus tard, elle est chargée de dresser le profil psychologique d'un tueur surnommé l'Homme qui rit. Et si la psychiatre était l'objet d'un jeu pervers et fatal ? Avec ce thriller époustouflant, l'auteur de Pavillon 38 nous livre une version moderne et hallucinante du mythe biblique de Caïn.