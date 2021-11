Il a écrit le pire, à présent il le vit. Marc Caron a tout pour être heureux. Une femme merveilleuse, Lucile ; un adorable fils de onze ans, Arthur ; et en tant qu'auteur de thrillers, un succès planétaire. Alors pourquoi ces crises d'angoisse terrifiantes, ces cauchemars sanglants et ces épisodes de somnambulisme qui le laissent sans souvenirs au réveil ? Seule certitude, depuis six mois il ne maîtrise plus rien. Même si elle l'aime toujours, Lucile est à bout. Un soir, elle lui annonce qu'elle va le quitter et emmener leur fils. Le lendemain, Arthur disparaît. Fugue ? Enlèvement ? Incapable de se rappeler ce qu'il a fait pendant les douze heures au cours desquelles Arthur s'est évaporé, Marc est aussitôt suspecté. Incarcéré, lâché par tous et menacé, il plonge dans un monde de violence que, jusque-là, il n'avait fait qu'imaginer dans ses romans. Pour découvrir ce qui l'a conduit dans cet enfer et tenter de sauver sa famille, il devra affronter une réalité à la noirceur insoupçonnée.