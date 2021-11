Deux morts inexpliquées. Un homme carbonisé, retrouvé sur une route de campagne au volant de sa voiture. Un colosse réduit en bouillie après avoir chuté du haut d'une tour dans le quartier chinois de Paris. Michel Diallo, flic d'origine congolaise coincé au fond du Perche, se lance sur la première affaire. Aidée du commissaire Christian Mayol, policier hors normes et bouddhiste convaincu, la juge parisienne Claire Brissac hérite de la seconde. Sans rapport apparent, les deux enquêtes vont explorer le passé des victimes. Des parcours peu communs, allant de l'univers des junkies à celui des triades chinoises, du monde feutré de la grande bourgeoisie aux fights ultraviolents des hordes de hooligans. Peu à peu, les liens se tissent, les deux affaires convergent. Et si ces morts dissimulaient d'autres enjeux ? Si elles relevaient d'un débat qui a coupé la France en deux et déchaîné les passions ? Confrontée à ses doutes personnels et professionnels, la juge Brissac verra ses certitudes voler en éclats en découvrant le secret explosif de la liste interdite.