L'ordre noir

Luc Vernon est avocat d'affaires dans le prestigieux cabinet fondé par son père, Charles, auquel il rêve de faire payer le mépris dont il l'accable depuis l'enfance. mais Charles sombre brusquement dans un coma inexplicable, son majordome est victime d'un crime rituel, et le jeune avocat se fait lacérer le torse au scalpel. Quels liens unissent ces faits ? du monde des marchands d'art à celui des banquiers internationaux, de Paris à New York et de Berlin jusqu'au cœur de l'Amazonie, Luc va remonter la piste d'une mystérieuse esquisse réalisée au XVIIe siècle et tenter de rester en vie. Son père ne lui avait pas tout dit. Maintenant, il est la cible.