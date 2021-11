Le couloir de la pieuvre

Ile de Porquerolles : un cadavre, dévoré par les crabes, est découvert sur une plage. La disparition soudaine du corps après l'autopsie brouille les cartes. Par fidélité au passé, un homme et une femme vont chercher à savoir. Paul Cabrera, flic marseillais aux allures de loubard, et Meredith O'Brien, sœur de la victime et psychanalyste américaine. Tout les oppose. La peur va les réunir. Des cités de Marseille aux couloirs feutrés du pouvoir parisien, de Tahiti aux langues de sable des atolls oubliés, les vérités vont surgir une à une, dérangeantes, terrifiantes. Un jeu de piste macabre où les certitudes voleront en éclats jusqu'à la révélation finale.