La Côte des Mal-Gens

Dick est un petit forçat de l'hôtel Providence, un trou à cafards de Monrovia, capitale d'un Liberia en proie à la guerre civile. Son " père " adoptif, un Libanais sadique nommé Kaïd, le dresse à coups de cravache pour qu'il aille piéger à l'aéroport les pigeons " toubabs " et leur prendre leur passeport pour ensuite le monnayer. Dans ce pays en pleine désintégration où tout le monde triche, comment survivre sans arnaque ?. Dick n'a pas une vocation d'escroc, mais c'est un gamin sorti de - l'enfer des enfants soldats, qui doit à Kaïd le gîte et le couvert. Ce qu'il veut, c'est s'enfuir, si possible avec sa quasi-grande sœur Lila, la fiancée non consentante du Libanais, qui menace de mettre fin à ses jours au fur et à mesure que la date de son mariage se rapproche. Alors quand Dick repère le journaliste Jonathan Bombardier venu interviewer le président, c'est une occasion en or qui se présente