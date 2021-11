John Sutter redoutait que ce moment survienne, mais il n'a plus le choix : il doit rentrer au Domaine, cette vaste propriété où il a connu le bonheur, jusqu'au jour où son épouse Susan l'a trompé avec le voisin. Banale histoire d'adultère ? Pas vraiment. Surtout quand on sait que le voisin est un mafieux notoire... Malgré lui, John est entraîné dans un passé qu'il voulait fuir. Alors que son activité d'avocat l'oblige à frayer avec des clients peu recommandables, et que son ex-femme tente de le reconquérir, il découvre à son corps défendant que les passions d'antan restent vivaces, qu'il s'agisse d'amour, de trahison ou de vengeance. Formidable plongée dans les propriétés huppées de la haute société américaine, Le Domaine relate l'affrontement mémorable d'un richissime avocat et d'un parrain de la mafia.