Bienvenue au Custer Hill Club, lieu de villégiature luxueux qui, officiellement, rassemble pour d'innocentes parties de chasse et de pêche ce que l'Amérique compte d'hommes puissants. Lors de réunions qui n'ont pourtant rien de bucolique, les membres du club, nostalgiques de la guerre froide, regrettent l'époque bénie où la destruction mutuelle assurée présidait au maintien de l'équilibre de la planète. Avec les moyens faramineux qui sont les leurs, ces magnats de l'industrie, généraux de réserve et ministres en exercice élaborent un plan de représailles pour venger les attentats du 11 septembre 2001 : l'Opération Wild Fire. Et ces Docteurs Folamour du XXIe siècle de tramer l'holocauste nucléaire de deux métropoles américaines, lequel, imputé aux terroristes islamistes, entraînerait une riposte inévitable qui rayerait de la carte tout le monde arabo-musulman. Comment l'agent spécial John Corey peut-il empêcher d'appuyer sur le bouton ?