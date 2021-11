Moisson noire. Les meilleures nouvelles policières américaines, Edition 2006

" La nouvelle, comme le cent mètres, doit confiner à la perfection ; on ne peut pas rattraper un mauvais départ, on n'a pas le temps de reprendre haleine et aucun faux pas n'est pardonné. " Nelson DeMille (extrait de la préface). Ce recueil prouve qu'une nouvelle réussie est un véritable bonheur de lecture. Nelson DeMille a réuni des textes de styles et de tons très différents ; noirs, cyniques, lyriques, humoristiques, voire parodiques, ils ont tous un point commun : leur intensité. Pour lire à perdre haleine, l'on peut faire confiance à Stephen King, Joyce Carol Oates, Christopher Coake, et à quelques nouveaux venus qui nous réservent de belles surprises.