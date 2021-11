Une histoire ancienne

L'un des 58 000 soldats américains tombés au champ d'honneur pendant la guerre du Vietnam aurait-il été victime d'un meurtre ? C'est en tout cas ce qu'affirme une mystérieuse lettre. Retourner sur place et retrouver l'auteur de la troublante missive vingt-neuf ans après les faits, sans même savoir s'il est vivant : pour Paul Brenner, ancien enquêteur de l'armée américaine, c'est exclu. Il a pris sa retraite et ne veut plus entendre parler ni d'homicides ni du Vietnam, où il a connu l'enfer en 1968. Mais pourquoi ses ex-supérieurs s'intéressent-ils tant à cette histoire ancienne ? Piqué par la curiosité, Paul s'envole pour Hô Chi Minh-Ville, ex-Saigon. Il est loin d'imaginer quelles embûches l'attendent dans ce pays en plein bouleversement, dans lequel il a perdu l'innocence de sa jeunesse...