Frank Bellarosa, dit aussi "Le Cardinal", emménage dans une somptueuse demeure de Long Island, juste à côté de la respectable famille Sutter. Au début, l'étrange voisin fascine et intrigue. N'est-il pas excitant de parler gastronomie, éducation, avec le chef de la plus puissante famille de la mafia new-yorkaise ? Les petits jeux érotiques entre M. Sutter et sa femme s'en trouvent même pimentés. Mais dans l'univers des gangsters, l'âme séduite a vite fait d'être damnée. Lorsque le piège de Frank Bellarosa se referme, il est déjà trop tard... Nelson Demille a la plume élégante et l'humour décalé. Entre thriller et autopsie de l'élite américaine, récit brillant et palpitant "Le voisin" est un best-seller incontournable...