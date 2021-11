Mayday mayday

Au milieu du Pacifique, la Navy teste un nouveau missile sans l'accord du gouvernement. Au même moment, un Straton 797 quitte San Fransisco avec à son bord 302 passagers et modifie sa route : le choc est inévitable. L'horreur qui s'ensuit est indescriptible. Seul un pilote amateur, une hôtesse de l'air et une petite fille de douze ans sont épargnés. Pour rester en vie, ils vont tenter l'impossible : prendre le contrôle du monstre d'acier éventré, le repressuriser et entreprendre de se poser. Sans compter qu'ils vont devoir faire face à ceux qui, à terre, ont tout intérêt à les voir s'abîmer au fond de l'océan...